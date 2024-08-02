В Самарской области контрактникам СВО выплатят 1,2 млн рублей

В Самарской области бойцы, заключившие контракт с министерством обороны РФ, получат единовременную выплату. В 2024 году в регионе такая мера поддержки выросла до 1 миллиона 295 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе правительства губернии.
— От региона участники СВО единовременно получат 650 тысяч рублей, от предприятий Самарской области — 155 тысяч рублей и от Минобороны страны — 400 тысяч рублей. Общий размер единовременной выплаты составит 1 млн 205 тысяч рублей, а ежемесячная оплата — от 210 тысяч рублей, — отмечают специалисты.
Подробности военнослужащие могут получить в военкомате по месту жительства или по номеру телефона областного пункта отбора, расположенного на улице Ленинской, 147.