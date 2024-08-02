Штаб Харрис за июль собрал вдвое больше средств, чем Трамп

По его данным, команда Харрис в прошлом месяце получила $310 млн, команда Трампа — около $138 млн, несмотря на пристальное внимание к республиканцу после покушения на него 13 июля. Информация о том, что вице-президент набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для утверждения в качестве кандидата в президенты, поступила только 23 июля.