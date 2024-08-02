Матвиенко ответила на слова сенатора Савельева перед его задержанием

«Сенатор Савельев на заседании сказал, что это необоснованное преследование, что это сфабрикованные против него факты», — рассказал Тимченко. «На что Валентина Ивановна сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — сообщил Тимченко.