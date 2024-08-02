МИД рекомендует воздержаться от посещения Израиля и Ливана

Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в этих странах, просят не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане.