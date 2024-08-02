МИД рекомендует воздержаться от посещения Израиля и Ливана

Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в этих странах, просят не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане.
Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в Казахстане.
Контакты МИД РК
+7 7172 720111 (дежурный дипломат).
+7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp).
Контакты Посольства РК в Израиле
+972 (3) 503 78 85 (дежурный).
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp).
Контакты Посольства РК в Ливане
+ 961 04 713 447 (дежурный).
+ 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp).
+ 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp).