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В Госдуме заявили о скорой блокировке Google, Android и iOS

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в России скоро будет заблокирован Google, а вместе с ним Android и iOS. Такое мнение он высказал в беседе с RuNews24.

Источник: РИА "Новости"

Депутат прокомментировал неполадки в работе YouTube, произошедшие 1 августа, и посоветовал «не цепляться» за сервис.

«Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе», — предположил Диденко. Он также заявил, что госслужащим и чиновникам давно запрещено пользоваться этими платформами.

Депутат отметил, что, когда россияне лишились доступа к некоторым иностранным сервисам, таким как Netflix, трагедии не случилось.

Раннее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что американский видеохостинг YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Он напомнил, что скорость загрузки YouTube за последнее время снизилась до 40 процентов, а к концу следующей недели может снизиться до 70 процентов.

Позже, 1 августа, россияне сообщили о сбоях в работе видеохостинга. В Google заявили, что они не связаны с техническими проблемами на стороне компании.

Госдума
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