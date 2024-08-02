«Единственный путь вперед». На Западе сделали заявление о границах Украины

«Нет никаких перспектив, реалистичных или иных, вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года, включая те, которых она лишилась после начала специальной военной операции. Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры», — отметил он.