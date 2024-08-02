Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила 12 контратак, противник потерял до 3605 военнослужащих и пять танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, а также националистам бригады “Азов”*. Отразили 12 контратак штурмовых групп противника», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 июля по 2 августа.
«ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного и украинского производства. Также уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.