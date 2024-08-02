Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи

«ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного и украинского производства. Также уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.