FT: Шольц освободил пожизненно осужденного в ФРГ Красикова ради Байдена

«Во время событий на Кавказе знаете, что он (по всей видимости, Хангошвили. — прим. ред.) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц», — сказал Путин.