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Похороны главы политбюро ХАМАС Хании в Дохе. Фоторепортаж

В столице Катара прошли траурные мероприятия по случаю прощания с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, убитым 31 июля в Тегеране.

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Несколько тысяч человек собрались в Дохе, чтобы проститься с Ханией. Церемония проходила в Большой государственной мечети Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба. Меры безопасности в ней были усилены из-за присутствия многих высокопоставленных лиц.

Глава политбюро ХАМАС был убит в Тегеране, куда прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль, хотя его причастность официально не подтверждена. В организации также заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее. Убийство Хании привело к обострению напряженности между Ираном и Израилем.