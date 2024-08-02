Похороны главы политбюро ХАМАС Хании в Дохе. Фоторепортаж

Глава политбюро ХАМАС был убит в Тегеране, куда прибыл для участия в инаугурации президента Ирана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль, хотя его причастность официально не подтверждена. В организации также заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее. Убийство Хании привело к обострению напряженности между Ираном и Израилем.