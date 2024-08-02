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В мэрии Омска прокомментировали отставку замглавы Депстроя Сизова

В пятницу, 2 августа 2024 года, в администрации Омска прокомментировали отставку заместителя директора департамента строительства Михаила Сизова.

"У Михаила Евгеньевича сегодня был последний рабочий день в должности заместителя директора департамента строительства.

Заявление по собственному он написал еще в начале июля и, отработав согласованный с руководством срок, переходит в одну из коммерческих компаний Омска, где продолжит трудиться по профильной специальности«, — сообщили в пресс-службе мэрии Омска по обращению “СуперОмска”.

Напомним, что замом главы омского Депстроя Михаил Сизов был назначен в ноябре 2022 года. Выступал спикером от мэрии Омска по ремонту ключевых объектов в городе, включая капитальный ремонт Ленинградского моста и реконструкцию Бульвара Архитекторов.

Добавим, что с 22 июля 2024 года Михаил Сизов также исполнял обязанности директора департамента строительства мэрии Омска. Ранее 19 июля 2024 года свой пост покинул вице-мэр Омска и руководитель Депстроя Михаил Веселев.