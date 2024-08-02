В мэрии Омска прокомментировали отставку замглавы Депстроя Сизова

Заявление по собственному он написал еще в начале июля и, отработав согласованный с руководством срок, переходит в одну из коммерческих компаний Омска, где продолжит трудиться по профильной специальности«, — сообщили в пресс-службе мэрии Омска по обращению “СуперОмска”.