Президент дал поручения вице-премьеру Роману Скляру

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о деятельности Совета по привлечению инвестиций, в частности, о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнёрами, а также по которым достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов главы государства. С момента переформатирования деятельности Совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов. Особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании.