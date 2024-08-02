Politico: глава Косова вызвала конфликт с охраной аэропорта Скопье

Как передает газета, через полчаса в аэропорт прибыли три охранника спикера парламента Северной Македонии Африма Гаши, представляющего одну из партий этнических албанцев, и «начали угрожать сотрудникам», после чего один из них «толкнул полицейского, работавшего на пограничном переходе». МВД Северной Македонии начало расследование инцидента.