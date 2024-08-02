Вячеслав Федорищев встретился с работниками ракетостроительного завода в Самаре

В пятницу, 2 августа 2024 года, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил РКЦ «Прогресс». Вместе с ним на завод, который занимается разработкой, производством и эксплуатацией космических ракет, прибыли замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Они осмотрели производственные площадки, встретились с трудовым коллективом и провели совещание по развитию предприятия.
«Президент принял решение о начале реализации нацпроекта “Космос” с 2025 года. Сейчас завершается его подготовка. У Самарской области очень большой потенциал с точки зрения технологического развития. Поэтому очень важно, что мы сегодня приехали на “Прогресс”, — сказал Максим Орешкин.
Вячеслав Федорищев, свою очередь, отметил, что перед предприятием стоят большие задачи. Поэтому сейчас важно обсудить ключевые точки и инициативы по развитию завода. Также врио губернатора подчеркнул, что регион продолжит оказывать поддержку предприятию. Уже взяты на контроль вопросы с логистикой, транспортом и взаимодействие с ресурсниками.
Кроме того, Вячеслав Федорищев заявил, что есть планы по введению дополнительных мер поддержки всего ОПК: льготная ипотека для сотрудников и поддержка молодых кадров.
«Будем предлагать в течение ближайших трех лет масштабное жилищное строительство, в том числе и в интересах сотрудников предприятия ОПК», — добавил врио губернатора.
Также глава региона выслушал жалобы и предложения сотрудников ракетостроительного предприятия. Среди них: транспортная доступность, состояние общественного транспорта и дорог, ЖКХ, благоустройство прилегающей к заводу территории и др. Вячеслав Федорищев отметил, что часть вопросов уже взята в работу: планируется модернизация системы общественного транспорта, дорожной сети и благоустройства.
«По каждому направлению уже есть конкретный план действий, или он будет представлен в программе развития. Мы ее покажем, соберем все замечания, учтем их и продолжим системную работу», — сказал врио губернатора.