Вячеслав Федорищев встретился с работниками ракетостроительного завода в Самаре

«Президент принял решение о начале реализации нацпроекта “Космос” с 2025 года. Сейчас завершается его подготовка. У Самарской области очень большой потенциал с точки зрения технологического развития. Поэтому очень важно, что мы сегодня приехали на “Прогресс”, — сказал Максим Орешкин.