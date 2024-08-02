Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал новые программы поддержки бизнеса. Об этом он сообщил во время расширенного заседания Совета Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата».
— Мы внедряем новые меры поддержки бизнеса. Наш город — один из передовых регионов в этой сфере. В прошлом году через Фонд развития промышленности было выделено почти четыре миллиарда рублей — вдвое больше, чем в 2022 году.
Градоначальник напомнил, что в городе на Неве продолжает работать программа субсидирования опытно-конструкторских работ. А с этого года город начнет возмещать затраты на аренду жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, которых будут привлекать из регионов страны. Уже через месяц, с сентября, поддержку для предпринимателей из сферы торговли и общественного питания запустит Фонд микрофинансирования. Ее участники смогут привлекать до 20 миллионов рублей по льготной ставке пять процентов годовых.
Напомним, что в рамках городских и всероссийских профильных программа по импортозамещению, например, «Обуховскому заводу» удалось изготовить гидроцилиндры для разводного механизма Биржевого моста. Сейчас предприятие также находится в полной готовности, чтобы приступить к их производству, но уже для Смоленского моста. Кроме того, его сотрудники занимаются созданием двух проходческих щита для петербургских метростроевцев.