Беглов анонсировал новые программы поддержки бизнеса

Градоначальник напомнил, что в городе на Неве продолжает работать программа субсидирования опытно-конструкторских работ. А с этого года город начнет возмещать затраты на аренду жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, которых будут привлекать из регионов страны. Уже через месяц, с сентября, поддержку для предпринимателей из сферы торговли и общественного питания запустит Фонд микрофинансирования. Ее участники смогут привлекать до 20 миллионов рублей по льготной ставке пять процентов годовых.