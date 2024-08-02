Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях

«Национальная армия с 5 по 23 августа текущего года проведет на военных полигонах многонациональные учения “Огненный щит — 2024”. Учения, в которых будут задействованы молдавские, румынские и американские солдаты, направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Уточняется также, что в учениях примут участие военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии Молдавии.
Мероприятие будут проходить в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и организуются ежегодно, начиная с 2015-го. В Минобороны также пояснили, что в последующие дни в рамках учений будет осуществляться перемещение военной техники по дорогам республиканского значения.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это помогает укрепить ее обороноспособность.