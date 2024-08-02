Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения

«Нельзя забывать и о международных обязательствах Вашингтона в этой сфере. В этом плане хотелось бы напомнить о Всеобщей декларации прав человека (статья 19), Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 19), Парижской хартии для новой Европы (раздел “Человеческое измерение”), Заключительный акт СБСЕ (статья 2. Информация главы “Сотрудничество в гуманитарных и других областях”). Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации.», — заявила официальный представитель МИД.