Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения

Она обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, госорганов, а также напомнила, что хостинг выдавал предупреждения и официальному аккаунту МИД, блокировал несколько его видеороликов.
«Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и её интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — сказала Захарова агентству.
Она отметила, что произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля.
«Начав с аккаунтов российских федеральных и региональных СМИ, YouTube затем перешел к блокировке учётных записей органов государственной власти, авторских аккаунтов известных общественных деятелей и журналистов», — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что официальный канал МИД РФ на платформе YouTube дважды получал безосновательные предупреждения от администрации хостинга, а в дальнейшем были заблокированы десятки видеороликов, в том числе выступления и интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также официальные брифинги официального представителя МИД.
«Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков», — заявила Захарова.
По её словам, репрессии со стороны YouTube затронули даже заграничные российские представительства, в том числе без предупреждения в 2022 году было удалено 29 материалов, размещённых на официальном канале посольства России в Лондоне.
«Налицо грубые попытки ограничить информационную работу российских загранучреждений, лишить глобальную аудиторию достоверных источников информации», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Она сообщила, что Москва неоднократно поднимала тему блокировок российских каналов и видеороликов на платформе YouTube. Захарова напомнила, что в 2021 году Совфед в связи с нарушением свободы слова американскими интернет-компаниями дал ёмкую оценку политической цензуре со стороны США.
«Это заявление было доведено до сведения всех ведущих профильных международных организаций, отвечающих за соблюдение принципа свободного доступа к информации. К сожалению, оно осталось неуслышанным, как и предложение российских сенаторов о разработке международной конвенции, регулирующей деятельность крупнейших ИТ-гигантов», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что в МИД РФ ранее так же призывали к выработке международно-правовых норм, которые бы установили прозрачность политики модерации интернет-платформ.
«Помимо этого, потребовались и практические шаги с целью защиты прав и законных интересов российских граждан в этой области. Важнейшим этапом в создании прозрачного и эффективного механизма взаимодействия и обратной связи между государством и крупными интернет-компаниями стало принятие в июле 2021 года закона о “приземлении” ИТ-гигантов», — сообщила официальный представитель МИД.
По ее словам, в результате в России установились понятные правила регулирования интернет-пространства, что позволило исключить ситуацию, «когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать» российские законы.
Захарова подчеркнула, что экспертное сообщество так же анализировало ситуацию с интернет-платформами в России, в том числе в рамках многочисленных форумов, среди которых Форум безопасного интернета и Петербургский международный экономический форум.
«Нельзя забывать и о международных обязательствах Вашингтона в этой сфере. В этом плане хотелось бы напомнить о Всеобщей декларации прав человека (статья 19), Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 19), Парижской хартии для новой Европы (раздел “Человеческое измерение”), Заключительный акт СБСЕ (статья 2. Информация главы “Сотрудничество в гуманитарных и других областях”). Все подписанные США вышеупомянутые документы говорят не о цензурировании, а как раз о необходимости соблюдения свободного доступа к информации.», — заявила официальный представитель МИД.