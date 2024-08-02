Песков: дети разведчиков-нелегалов Дульцевых лишь на пути в РФ узнали, что они русские

Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена с Западом, лишь в самолете узнали, что они русские, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По-русски они не говорят, именно поэтому президент РФ Владимир Путин поприветствовал их по-испански. «Они даже не знали, кто такой Путин», — заверил Песков. По данным СМИ, Дульцевы прибыли в Словению под видом аргентинцев и жили жизнью обычной семьи, но их раскрыли после начала СВО на Украине.