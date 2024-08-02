Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Центр подготовки пилотов БПЛА.

2 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Центр специальной и тактической подготовки пилотов БПЛА имени Владлена Татарского. Его основали летом 2023 года по инициативе руководителя республики для обучения прежде всего участников специальной военной операции навыкам управления, обслуживания и ремонта беспилотных систем.
Центр оснащён необходимым современным оборудованием. Совершенствование навыков управления беспилотными системами происходит на действующей технике, а также с применением технологий виртуальной реальности. Полигон позволяет отрабатывать боевые задачи в условиях, максимально приближенных к боевым. Инструкторы центра — ветераны СВО с боевым опытом работы с беспилотниками.
Глава республики Радий Хабиров ознакомился с условиями обучения и проживания курсантов центра, осмотрел образцы БПЛА, на которых ведётся подготовка операторов беспилотников.
И.о. руководителя центра с позывным «Манул» рассказал, что за время работы здесь обучили 170 человек, в том числе навыкам разведки и подавления дронов противника. Максимальная имитация линии боевого соприкосновения позволяет готовить квалифицированных пилотов в короткие сроки. Время подготовки специалиста — не менее 200 академических часов с максимальным погружением курсанта в процесс.
Главе региона показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают боевую технику. На полигоне в том числе испытывают аппараты, на которых установлены произведённые в Башкортостане двигатели. Инструкторы отмечают, что они достаточно надежные и не будут уступать действующим аналогам.
Руководитель республики поручил обеспечить на постоянной основе поставку дронов с башкирскими двигателями для воинских подразделений, в которых боевые задачи выполняют добровольцы, контрактники и мобилизованные из Башкортостана.
— Мы проводим здесь обучение по заказу командиров частей. Это непростая задача. Только теоретическая подготовка составляет 120 часов на компьютере. И потом — работа с БПЛА в полевых условиях, — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа». — Мы приняли решение усилить работу по обеспечению наших воинских подразделений беспилотными аппаратами. Важно, что мы будем отправлять туда те изделия, которые производим сами, с высокой степенью локализации. Мы сами научились делать главный элемент — электродвигатели. Сильно это не афишируем, но делаем уже давно. У нас нет некоторых комплектующих, которые мы всё-таки закупаем, поскольку никогда их не выпускали. Но локализация — уже 80 процентов.