Глава Башкирии Радий Хабиров посетил Центр подготовки пилотов БПЛА.

— Мы проводим здесь обучение по заказу командиров частей. Это непростая задача. Только теоретическая подготовка составляет 120 часов на компьютере. И потом — работа с БПЛА в полевых условиях, — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа». — Мы приняли решение усилить работу по обеспечению наших воинских подразделений беспилотными аппаратами. Важно, что мы будем отправлять туда те изделия, которые производим сами, с высокой степенью локализации. Мы сами научились делать главный элемент — электродвигатели. Сильно это не афишируем, но делаем уже давно. У нас нет некоторых комплектующих, которые мы всё-таки закупаем, поскольку никогда их не выпускали. Но локализация — уже 80 процентов.