Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Газета Wall Street Journal 10 июля со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.