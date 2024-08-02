Лукашенко рассказал, что ему предлагали ликвидировать сельсоветы в Беларуси

— Года два назад у нас, а может и больше, такие «крепкие люди» предложили ликвидировать сельские советы: «Зачем надо, райисполкомы справятся». Я говорю: «Ну я еще не созрел до того, чтобы из ликвидировать», — отметил глава государства.