Лукашенко рассказал, что ему предлагали ликвидировать сельсоветы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Прудок в Мозырьского районе сказал, как ему предлагали ликвидировать сельсоветы в Беларуси. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
— Года два назад у нас, а может и больше, такие «крепкие люди» предложили ликвидировать сельские советы: «Зачем надо, райисполкомы справятся». Я говорю: «Ну я еще не созрел до того, чтобы из ликвидировать», — отметил глава государства.
Лукашенко пояснил, что сельсоветов в стране «всего ничего», однако они напрямую общаются с людьми. Он добавил, что плохо или хорошо они работают зависит от жителей и председателя райисполкома. По его словам, если председатель райисполкома плохо работает, то нужно его шевелить.
— Вы же умеете сейчас чиркнуть в интернете, чтобы служба моя прочитала и мне сказали: «Вот, обижается там», — сказал президент Беларуси.