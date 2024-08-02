Новые должности служащих введены в Беларуси

Постановлением Минтруда от 26 июля 2024 года № 61 выпуск единого квалификационного справочника должностей служащих дополняется новыми квалификационными характеристиками должностей служащих, относящихся к категории «Специалисты». Так, это секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения (код должности служащего — 3341−023) и специалист по проведению обследований (код должности служащего — 4227−001).
Деятельность секретаря постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения направлена на обеспечение работы комиссии. Секретарь работает с базой данных трудоспособных граждан, готовит материалы к заседаниям комиссии, оформляет протоколы заседания и решений комиссий, консультирует граждан по вопросам, относящимся к деятельности комиссии.
Деятельность специалиста по проведению обследований направлена на выполнение работ по сбору, обработке, хранению и защите первичных статистических данных при проведении государственных статистических наблюдений, в том числе респондентами которых являются физические лица, проведение опросов респондентов, а также на проведение консультаций респондентов обследования по вопросам заполнения форм.
В Минтруда отметили, что введение квалификационных характеристик указанных должностей служащих позволит регламентировать должностные обязанности работников, установить единые квалификационные требования, в том числе для присвоения квалификационных категорий.
Постановление вступает в силу с 4 августа 2024 года.