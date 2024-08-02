Новые должности служащих введены в Беларуси

Деятельность специалиста по проведению обследований направлена на выполнение работ по сбору, обработке, хранению и защите первичных статистических данных при проведении государственных статистических наблюдений, в том числе респондентами которых являются физические лица, проведение опросов респондентов, а также на проведение консультаций респондентов обследования по вопросам заполнения форм.