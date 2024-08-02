Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер

В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию «Шор», которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.