Молдавия заблокирует счета оппозиционеров Шора и Таубер

«Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, субъектов и организаций, перечисленных в приложении к настоящему решению», — отмечается в документе.
В списке, приложенном к решению, значатся имена 11 человек. Среди них лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, депутат парламента от названного блока Марина Таубер, зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды оппозиционера Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот, бывший офицер погранполиции, лидер ассоциации «Народный щит» Кирилл Гузун, администратор оппозиционных телеканалов «Орхей ТВ» и «ТВ 6» Думитру Китороагэ, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этом списке граждане России Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Илан Шор и Марина Таубер, Георгий Кавкалюк и Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию «Шор», которую возглавлял Илан Шор". С 2022 года партия проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. На съезде был объявлен о создании блока «Победа», объединившего партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Шор возглавил исполнительный комитет нового блока, однако против его руководства были введены санкции со стороны США.