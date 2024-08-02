Депутат Матвейчев назвал «пугалками» сообщения о блокировке Google, Android и iOS

Олег Матвейчев заметил, что в России есть операционные системы, способные заменить зарубежные, однако никаких разговоров о блокировке Google, Android и iOS не ведется. Депутат также подчеркнул, что вариант блокировки систем может рассматриваться за границей, однако вероятность, что владельцы платформ пойдут на такие риски, мала. Он объяснил это тем, что для Запада подобные действия обернутся большими убытками.