Арестович опроверг официальные цифры потока уклонистов с Украины

«Если бы я вам сказал сейчас, какое количество человек каждый день пытается сбежать из Украины, вы бы ахнули. Госпогранслужба признала 100 человек в день, депутат признал 200. Но эта цифра приблизительно в 30 раз больше», — отметил экс-советник.
По его словам, количество незаконно пересекающих границу каждый день равняется пяти бригадам, и у многих получается покинуть территорию Украины.
Ранее Арестович обратил внимание на сенсационный разворот в словах и политике президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский и другие представители киевской власти делают заявления о готовности проводить переговоры об окончании боевых действий до конца года, что является, по мнению бывшего советника, «разворотом на 180 градусов».