Арестович опроверг официальные цифры потока уклонистов с Украины

«Если бы я вам сказал сейчас, какое количество человек каждый день пытается сбежать из Украины, вы бы ахнули. Госпогранслужба признала 100 человек в день, депутат признал 200. Но эта цифра приблизительно в 30 раз больше», — отметил экс-советник.