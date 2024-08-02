Харрис набрала необходимое для выдвижения кандидатом в президенты число голосов

В голосовании принимают участие почти 4 тыс. делегатов, получивших это право в ходе праймериз Демпартии. Подавляющее большинство из них поддерживали американского лидера Джо Байдена до того, как он объявил о том, что выходит из президентской гонки. При этом их голоса автоматически не отошли Харрис, однако практически все они (3 923, или 99%) еще до голосования объявили о том, что поддержат ее.