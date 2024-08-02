Харрис набрала необходимое для выдвижения кандидатом в президенты число голосов

«Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник [5 августа]», — отметил он. Харрисон не сообщил, сколько именно голосов уже получила политик. Для победы ей необходимо заручиться поддержкой 1 976 делегатов.
Харрис, у которой не было соперников во время голосования, в X (ранее Twitter) подчеркнула, что на следующей неделе официально станет кандидатом в президенты. «Для меня большая честь быть кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Я официально приму выдвижение на следующей неделе», — отметила она.
Делегаты общенационального съезда Демократической партии приступили в четверг к голосованию в удаленном формате по вопросу о выдвижении Харрис кандидатом на высший государственный пост страны, оно продлится до понедельника.
В голосовании принимают участие почти 4 тыс. делегатов, получивших это право в ходе праймериз Демпартии. Подавляющее большинство из них поддерживали американского лидера Джо Байдена до того, как он объявил о том, что выходит из президентской гонки. При этом их голоса автоматически не отошли Харрис, однако практически все они (3 923, или 99%) еще до голосования объявили о том, что поддержат ее.
Причины онлайн-голосования.
Демпартия проводит голосование по выдвижению Харрис в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах перед общенациональным съездом партии в связи с законодательством Огайо, которое требует, чтобы партии выдвигали своих кандидатов не менее чем за 90 дней до президентских выборов, иначе они не попадут в избирательные списки штата. Демократы должны официально выдвинуть Харрис своим кандидатом до 7 августа, чтобы она могла попасть в избирательный бюллетень в Огайо, но общенациональный съезд Демократической партии пройдет
Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Ранее ожидалось, что представители делегаций американских штатов и заморских территорий назовут Байдена кандидатом в президенты США от демократов на общенациональном съезде партии в Чикаго. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Дальнейшее развитие событий привело к ощутимой потере Байденом поддержки со стороны электората. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший государственный пост США.