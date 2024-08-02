«Очень опасная игра». На Западе раскрыли, что задумали США у границ России

«США играют в очень опасную игру. (Переброской танков. — Прим. ред.) они создают потенциальную цель для российского удара. <…> Так Штаты якобы хотят показать польскому правительству: “Эй, мы с вами, мы отправляем вам танки”. Танки — не оборонительное оружие, а наступательное. Вы развернули их в Польше, значит, вы, возможно, собираетесь отправить их на Украину», — предположил эксперт.