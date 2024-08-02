«Очень опасная игра». На Западе раскрыли, что задумали США у границ России

«США играют в очень опасную игру. (Переброской танков. — Прим. ред.) они создают потенциальную цель для российского удара. <…> Так Штаты якобы хотят показать польскому правительству: “Эй, мы с вами, мы отправляем вам танки”. Танки — не оборонительное оружие, а наступательное. Вы развернули их в Польше, значит, вы, возможно, собираетесь отправить их на Украину», — предположил эксперт.
По словам Джонсона, Вашингтон бряцает оружием. Как считает бывший аналитик ЦРУ, Москва, вероятно, резко негативно отреагирует на эту новость. Размещение американских бронемашин недалеко от российских границ может быть воспринято как намерение США организовать вторжение, резюмировал он.
Ранее радиостанция Radio Zet сообщила, что США перебрасывают танки и БМП в Польшу, в населенный пункт Повидз. По информации СМИ, склады в Повидзе примыкают к аэропорту, «что позволяет быстро перемещать оборудование по воздуху вместе с запасами боеприпасов в случае необходимости».
В России неоднократно отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.