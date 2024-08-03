Буданов вновь пообещал разрушить Крымский мост

Крымский мост уже был атакован дважды — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз взорвался грузовик, после чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего мимо поезда, обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь и погибли четыре человека.