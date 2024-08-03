Axios узнал об угрозе Байдена прекратить помощь Израилю

По мнению собеседников Axios, Нетаньяху во время визита в Соединенные Штаты в конце июля намеренно оставил Байдена и американское руководство в неведении относительно планируемых убийств высокопоставленных представителей «Хезболлы» и ХАМАС в Бейруте и Тегеране. Оба убийства произошли менее чем через неделю после первого за четыре года визита Нетаньяху в Белый дом, отмечает издание.