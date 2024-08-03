США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля

«Министр приказал авианосной ударной группе USS “Авраам Линкольн” заменить авианосную ударную группу USS “Теодор Рузвельт”, которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Кроме того, министр Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами ПРО в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований», — следует из заявления.