США направят авианосную ударную группу для поддержки Израиля

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке принял решение внести корректировки в расстановку сил США, в результате чего страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении военного ведомства.
«Министр приказал авианосной ударной группе USS “Авраам Линкольн” заменить авианосную ударную группу USS “Теодор Рузвельт”, которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Кроме того, министр Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры с системами ПРО в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командований», — следует из заявления.
Помимо этого, Пентагон намерен развернуть в регионе дополнительные системы противоракетной обороны наземного базирования. Также, как сообщается, Остин распорядился о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной эскадрильи истребителей ВВС США.