В РФ разработали FPV-дрон «Судного дня» для применения в случае ядерных ударов

Специалист добавил, что боевые FPV-системы, в настоящее время применяющиеся в качестве высокоточных средств поражения, потенциально могут применяться в самых разных областях. «На сегодняшний день ЦКБР разработал и довел до реализации более 20 различных сценариев. Среди них, например, штурмовые действия в городской среде и зданиях для контртеррористических мероприятий, или работа из бронетехники. Мы только открываем для себя новые грани FPV-отрасли. Многие задачи, которые раньше были сопряжены с риском для жизни людей или вообще не могли быть решены, с помощью FPV-технологий стали легко решаемы. Программа “Хруст” и дрон “Судного дня” не единственные направления работы ЦКБР в новой для всех отрасли боевого применения FPV. Все только начинается», — заявил Кузякин.