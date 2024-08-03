СМИ: Остин отменил сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября

Решение главы Пентагона было принято на фоне растущей критики заключения сделки со стороны семей жертв теракта. Ранее администрация Джо Байдена заявила, что до среды была не в курсе, что обвиняемые заключили сделки со следствием. Вместе с тем комитет по надзору палаты представителей конгресса США, по данным СМИ, начал расследование роли администрации Байдена в заключении сделки.
«Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу. Решение вступает в силу немедленно», — написал Остин в письме, адресованном уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.
В письме глава Пентагона также информировал Эскалье, что он лишил ее права принятия решений по данному делу и оставил данные полномочия за собой.
СМИ отмечают, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств.
Обвиняемые — Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам — подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.