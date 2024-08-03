NYT: Шеф Пентагона Остин аннулировал сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября

Шеф Пентагона Ллойд Остин отменил заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на приказ министра обороны США.
«В порядке осуществления моих полномочий, настоящим я отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года», — заявил Остин, добавив, что решение вступает в силу немедленно.
Данное решение было принято главой Пентагона на фоне растущей критики заключения сделки со стороны семей жертв теракта.
Ранее стало известно, что Халид Шейх Мохаммад, Уалид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам, обвиняемые в причастности к совершению терактов 11 сентября 2001 года, согласились признать свою вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США до среды не была проинформирована о том, что трое обвиняемых пошли на сделку со следствием.
Комитет по надзору палаты представителей накануне проинформировал президента США Джо Байдена, что он начинает расследование роли его администрации в сделке о признании вины, которая позволила организатору терактов 11 сентября 2001 года и двум другим террористам избежать смертной казни.