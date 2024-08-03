Ким Чен Ын назвал Южную Корею «неизменным врагом»

2 августа Ким Чен Ын посетил вертолетную часть ВВС Корейской народной армии, которая была задействована при эвакуации населения во время наводнения в городе Синыйджу и уезде Ыйджу. 28 июля лидер КНДР лично руководил работой по эвакуации и спасению соотечественников в районах с опасностью затопления. За шесть часов вертолеты эвакуировали около 4,2 тыс. человек.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сейчас ничтожные СМИ врага распространяют сфабрикованную дезинформацию о том, что в наших пострадавших районах жертвы превысят 1 тыс. и 1,5 тыс. человек и что во время спасательной работы, как представляется, потерпели крушение несколько вертолетов. Он отметил, что гнусные намерения сеульских элементов, которые занимаются такой интриганской пропагандой, очевидны и ясны», — указывает ЦТАК.
Несколько южнокорейских СМИ сообщали, что в результате наводнений, вызванных повышением уровня воды в реке Амноккан, число погибших и пропавших без вести достигало 1−1,5 тыс. человек. Власти Республики Корея заявляли, что КНДР понесла «существенный урон» от наводнений.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что [этот] враг — неизменный враг, и резко раскритиковал низменное нутро и рутинные привычки отбросов из Республики Корея, которые прибегают к гнусной интриганской пропаганде, чтобы любой ценой очернить нас и исказить имидж нашей республики», — пишет ЦТАК. По его информации, лидер КНДР заявил, что страна не откажется от «укрепления обороноспособности» государства в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и в интересах народа.
Чудо и награда
Ким Чен Ын назвал чудом, что в районе Синыйджу, «который понес наибольший ущерб от затопления из-за рекордного ливня в бассейне реки Амнок, не было ни одной человеческой жертвы». Лидер народной республики также сказал, что во время выполнения задания один вертолет сделал запланированную посадку в районе спасательной операции, но все летчики остались живы. По его словам, спасение стольких сограждан — большая заслуга, чем уничтожение вражеских истребителей.
Ким Чен Ын в качестве награды за спасательную работу лично закрепил на знамени вертолетной части орден «Свобода и независимость» I степени и присвоил ее командиру звание героя КНДР, вручив медаль «Золотая звезда» и орден Государственного знамени I степени.