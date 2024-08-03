Захарова высмеяла заявление Макрона о церемонии открытия Олимпийских игр

Ранее Макрон заявил, что церемония открытия Олимпийских игр стала демонстрацией истинного лица Франции. По его словам, французы гордятся ей. Он также выразил свое возмущение в связи с угрозами в адрес художественного руководителя церемонии открытия и артистов.
«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — написала она в своем Telegram-канале.
26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024, во время которой произошел ряд громких инцидентов. Так, например, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Особую критику вызвало выступление драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.
В оргкомитете Игр извинились за церемонию и заявили, что организаторы хотели «отпраздновать разнообразие общества», а не демонстрировать неуважение к социальным группам, к извинениям также присоединился Международный олимпийский комитет (МОК).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала церемонию открытия сплошной провокацией, в ходе которой серьезно оскорбили христиан.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.