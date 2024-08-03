Текслер по итогам визита в Чебаркуль: Поездка полезная, обсудили самые насущные проблемы

В Парке Победы площадь благоустройства составила 22,4 тыс. кв.м.: здесь устроены дорожки и площадки, установлены детские игровые комплексы и малые архитектурные формы, обустроен гранитом постамент «Вечный огонь». Также недавно в парке Победы появился еще один памятник — воинам-разведчикам, павшим за Россию. С инициативой установки монумента выступили военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии в память о своих боевых товарищах, погибших в ходе специальной военной операции. Официального открытия еще не было, но у памятника уже лежат свежие цветы.