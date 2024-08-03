Текслер по итогам визита в Чебаркуль: Поездка полезная, обсудили самые насущные проблемы

Губернатор Челябинской области пятницу, 2 августа, провел в Чебаркуле. В ходе насыщенной поездки он обсудил с руководством муниципалитета развитие военного городка, модернизацию общественных пространств, пообщался с местными жителями. Не обошлось без разворота. Подробности — в материале АН «Доступ».
После совещания по военному городку Алексей Текслер отправился на местный молокозавод, однако по пути заглянул на один объект, который чаще всего звучал в жалобах жителей военгородка.
«Был своеобразный разворот: жители ДОСа (дом офицерского состава. — Прим. редактора) обозначили проблему железнодорожной платформы и подхода к военному городу. Осмотрел, принято решение, там появится большой современный тротуар и подход к платформе. Кроме того, уже договорились с руководством города: наладим транспортную систему, появятся новые маршруты — думаю, жители на это обратят внимание, но уже с положительной точки зрения».
Затем Алексей Текслер оценил мощности Чебаркульского молочного завода — одного из крупнейших поставщиков молочной продукции среди предприятий отрасли в регионе. Он осмотрел цеха предприятия, ознакомился с продукцией, отметил, что завод достойно представляет Челябинскую область на российском рынке.
В настоящее время на предприятии производится более 40 видов молочной продукции. Ежегодно в цехах завода перерабатывается более 70 тыс. тонн молока. Больше 140 тонн продукции по торговым точкам Челябинской области развозится ежедневно.
«У нас постоянно идет совершенствование технологических процессов, техническое перевооружение и реконструкция производства. Ежегодно увеличиваются инвестиции в производство. Выделяем средства на благотворительные цели, действует большое количество социальных программ для работников».
Отметим, что в регионе на систематической основе организована поддержка отрасли, направленная на увеличение объемов производства молока. В текущем году предоставлены субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 120,6 млн рублей, на поддержку молочного животноводства область дополнительно выделила 227,5 млн.
Кроме этого, значительная поддержка производителям молока оказывается при реализации инвестпроектов по строительству объектов отрасли молочного животноводства. С начала действия данной программы в 2019 году аграрии региона реализовали 21 инвестиционный проект общей стоимостью 2,8 млрд рублей. Это строительство и модернизация молочных ферм, телятников и доильных блоков.
«В текущем году к существующим мерам поддержки добавится возмещение части затрат на приобретение и ввод в эксплуатацию маркировочного оборудования».
Также губернатор оценил благоустройство парков Чебаркуля: и в Семейном парке, и в Парке Победы благоустройство велось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Отметим, что Семейный парк был создан с нуля на практически заброшенной территорией. Алексей Текслер во время одной из рабочих поездок в Чебаркуль поставил задачу раскрыть потенциал этой территории, создав функциональное общественное пространство. Сейчас территория парка площадью 53 тыс. кв.м. включает в себя три детские площадки, площадку для воркаута, спортивную площадку для мини-футбола, скейт-площадку, две зоны отдыха, а также спортплощадку с тренажерами.
На территории Семейного парка — огромное число разнообразных малых архитектурных форм. Самая популярная — арт-объект «Лось». Акции, праздники, конкурсы, увлекательные программы, фестивали — все это сейчас проходит в Семейном парке, который стал любимым местом для прогулок и отдыха чебаркульцев.
В Парке Победы площадь благоустройства составила 22,4 тыс. кв.м.: здесь устроены дорожки и площадки, установлены детские игровые комплексы и малые архитектурные формы, обустроен гранитом постамент «Вечный огонь». Также недавно в парке Победы появился еще один памятник — воинам-разведчикам, павшим за Россию. С инициативой установки монумента выступили военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии в память о своих боевых товарищах, погибших в ходе специальной военной операции. Официального открытия еще не было, но у памятника уже лежат свежие цветы.
«Участок земли выделила администрация города, а мы занялись установкой», — рассказали встретившие губернатора в парке бойцы. Алексей Текслер поблагодарил военных за такую инициативу.
Также глава региона проверил работу медучреждений Чебаркуля: осмотрел отделения районной больницы, которая оказывает медицинскую помощь населению как городского округа, так и Чебаркульского района. За последние три года проведено значительное обновление материально-технического оснащения всего медгородка, который включает в себя взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, круглосуточный стационар по 14 профилям специализированной медпомощи и дневной стационар, а также стоматологию, Центр здоровья и два стационарных ФАПа.
«На сегодняшний момент мы завершили капитальный ремонт практически всего больничного корпуса. В следующем году планируем провести работы по ремонту операционного блока. Это будет финальная точка. Таким образом, больницу приведем в полный порядок», — уточнил Алексей Текслер.
Подводя итоги поездки губернатор отметил, что «поездка получилась крайне полезная и насыщенная». «Будем эту работу продолжать», — резюмировал он.