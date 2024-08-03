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«В одну калитку»: в Киеве пришли в ярость из-за Турции

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Турция, ратифицировав соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, получила односторонние преференции, которые позволят ей «вынести» экономику Украины «в одну калитку», такое мнение высказал в своем Telegram-канале украинский экономист Алексей Кущ.

Источник: РИА "Новости"

«В контексте ЗСТ Украины и Турции есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — Турция отменит пошлины на 93% украинских промышленных товаров и на 7% аграрных. Плохая новость — Украина почти не экспортирует промышленную продукцию», — пояснил эксперт.

Как отметил Кущ, соглашение о ЗСТ открывает внутренний рынок Украины для дешевого промышленного и потребительского импорта и превращает ее в глобальный проходной двор. По мнению экономиста, данное соглашение ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики.

«Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку как трансгендер итальянскую боксерку», — констатировал он.

Из-за дешевого импорта Украина получит вместо развития промышленности отрицательное торговое сальдо, предупредил Кущ.

«Прощай украинский легпром, зародыши украинской электроники, бытовой техники и остатки автопрома», — заключил эксперт.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, Само соглашение было подписано еще в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев. В пояснительной записке к документу говорилось, что соглашение о ЗСТ будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.

дипломатия