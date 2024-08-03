«В одну калитку»: в Киеве пришли в ярость из-за Турции

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, Само соглашение было подписано еще в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев. В пояснительной записке к документу говорилось, что соглашение о ЗСТ будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.