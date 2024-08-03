Законодатели из США и стран Европы угрожают Мадуро привлечением к ответственности

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Группа законодателей из США и нескольких европейских стран утверждает, что власти этих государств попытаются привлечь к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он не согласится уступить власть. Совместное заявление законодателей опубликовал в пятницу комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле, и мы будем работать сообща, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать выраженную демократическим путем волю венесуэльских избирателей с тем, чтобы украсть еще одни выборы», — утверждается в документе. Заявление подготовили законодатели, входящие в комитеты по иностранным делам, из Армении, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Чехии и Эстонии.
В заявлении утверждается, что Мадуро проиграл на выборах президента. Законодатели полагают, что в Венесуэле «срочно нужны переговоры» о передаче полномочий президента одному из лидеров оппозиции Эдмундо Гонсалесу.
Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа, вашингтонская администрация полагает, что политическим силам в Венесуэле пора начать обсуждение передачи полномочий Гонсалесу. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс 31 июля утверждал, что другим государствам следует признать Гонсалеса победителем президентских выборов в республике.
28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет страны после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% избирателей, за Гонсалеса — 43,18%. Один из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает его поражение на выборах.