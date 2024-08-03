Законодатели из США и стран Европы угрожают Мадуро привлечением к ответственности

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле, и мы будем работать сообща, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать выраженную демократическим путем волю венесуэльских избирателей с тем, чтобы украсть еще одни выборы», — утверждается в документе. Заявление подготовили законодатели, входящие в комитеты по иностранным делам, из Армении, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Чехии и Эстонии.