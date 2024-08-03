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Дмитрию Ващуку отказали в регистрации кандидатом на выборы в думу Иркутска

Дмитрий Ващук всё-таки не попадает в Иркутскую городскую думу, несмотря на все усилия.

Источник: Соцсети

Избирком Иркутска отказал ему в регистрации в качестве самовыдвиженца, сообщает пресс-служба комиссии.

Сначала Ващук не прошёл праймериз «ЕР». Потом пошёл самовыдвиженцем, но снял свою кандидатуру. Потом его вроде как выдвинула партия «Родина», но из-за скандала, который устроило братское отделение партии, выдвижение Ващука как-то скомкалось и закончилось до выборов.

Потом стало известно, что Дмитрий Ващук всё-таки идёт самовыдвиженцем. И даже он как-то собирал подписи в своём прежнем округе № 3 — по крайней мере, его активность в соцсетях это показывала. И вот — результат: в подписях, предоставленных кандидатом в свою поддержку, обнаружился брак в количестве, не позволяющем его зарегистрировать.