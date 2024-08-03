Дмитрию Ващуку отказали в регистрации кандидатом на выборы в думу Иркутска

Потом стало известно, что Дмитрий Ващук всё-таки идёт самовыдвиженцем. И даже он как-то собирал подписи в своём прежнем округе № 3 — по крайней мере, его активность в соцсетях это показывала. И вот — результат: в подписях, предоставленных кандидатом в свою поддержку, обнаружился брак в количестве, не позволяющем его зарегистрировать.