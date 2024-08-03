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Президент Вьетнама То Лам избран генсеком ЦК Компартии

Пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама избрал президента То Лама генеральным секретарем ЦК. Он стал третьим лидером страны, который будет совмещать высшую государственную и высшую партийную должности.

Источник: AP 2023

Решение принято единогласно, пишет газета Vietnam+. Выборы прошли на заседании в Ханое. То Лам пообещал «наследовать и придерживаться революционных достижений» бывшего президента и генсека Нгуена Фу Чонга. Новый генсек будет руководить работой ЦК, Политбюро и Секретариата до 2026 года.

Должность генсека ЦК Компартии Вьетнама и президента страны ранее совмещал основатель Социалистической республики Вьетнам Хо Ши Мин. В 2018—2021 годах два высших поста занимал Нгуен Фу Чонг, который умер 19 июля 2024 года.

То Лам стал президентом Вьетнама в мае 2024 года. До этого с 2016 года был министром общественной безопасности. В 2019 году ему присвоили звание генерала армии.