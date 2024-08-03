Пресс-секретарь президента поддержал бойцов 155 бригады ТОФ

«Ребята из 155-й бригады и вообще все ребята, которые сейчас находятся на передовой, и ребята, которые в непосредственной близости от передовой помогают тем ребятам, которые на передовой. Мы все вами восхищаемся, мы вами гордимся. Вся страна объединена вокруг идеи поддержки вас. И все наши сердца с вами. Берегите себя и идите вперед!», — с теплотой и уважением сказал Дмитрий Песков.