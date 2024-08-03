Пресс-секретарь президента поддержал бойцов 155 бригады ТОФ

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время неформальной беседы с официальным представителем Кремля ведущие говорили о многом — о ключевых темах, волнующих жителей, подробной работе главы государства и даже об Олимпиаде в Париже. Естественно, не обошли вниманием и тему СВО. С просьбой передать слова поддержки всем тем, кто сейчас защищает Россию, к Пескову обратись морпехи-тихоокеанцы с позывными «Гамп» и «Режиссер».
По словам пресс-секретаря президента, вся страна гордится не только 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, но и всеми российскими бойцами на передовой в зоне СВО.
«Ребята из 155-й бригады и вообще все ребята, которые сейчас находятся на передовой, и ребята, которые в непосредственной близости от передовой помогают тем ребятам, которые на передовой. Мы все вами восхищаемся, мы вами гордимся. Вся страна объединена вокруг идеи поддержки вас. И все наши сердца с вами. Берегите себя и идите вперед!», — с теплотой и уважением сказал Дмитрий Песков.