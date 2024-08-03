Военная операция на Украине, день 892-й

8:10 ❗️ В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены в общей сложности 75 украинских дронов, в т.ч. 36 над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.