Военная операция на Украине, день 892-й

8:55 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе. По словам Гладкова, украинские военные использовали беспилотник.
8:41 Системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
8:39 Взрыв произошел в пригороде Харькова на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.
8:24 Орловская область в ночь на 3 августа подверглась массированной атаке дронов, сообщил глава региона Андрей Клычков.
8:11 Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
8:10 ❗️ В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены в общей сложности 75 украинских дронов, в т.ч. 36 над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.
8:03 Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 892-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.