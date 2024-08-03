Президент поздравил Литвиновича с золотой медалью на Олимпиаде

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотой медалью на Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба главы государства.
«Дорогой Иван! Ты — наша гордость! Благодарю за олимпийское золото. Миллионы белорусов сегодня восхищаются твоей волей к победе, целеустремленностью и силой характера», — сказано в поздравлении.
Белорусский лидер подчеркнул, что победить на Олимпиаде — значительное достижение, а защита титула олимпийского чемпиона является спортивным подвигом.
Лукашенко также адресовал слова поздравлений тренерам Литвиновича.
«От всей души поздравляю тренеров и специалистов, вложивших в эту победу свои талант и мастерство. Белорусская школа прыжков на батуте в очередной раз продемонстрировала высочайший класс и подтвердила заслуженное лидерство на мировой арене», — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал спортсмену здоровья, счастья и новых успехов на благо родной Беларуси.
Также с золотой медалью Ивана Литвиновича поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он отметил, что выдающийся успех Ивана — результат совместных усилий спортсмена и его личного тренера Ольги Власовой, а также поддержки всех специалистов национальной команды.
Первая золотая медаль в Париже
Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал золотым медалистом Олимпиады в пятницу. В финале прыжков на батуте атлет из Беларуси набрал 63,090 баллов.
Для Литвиновича это вторая золотая олимпийская медаль. Первое «золото» он завоевал в Токио.
Также в пятницу медалисткой в белорусской команде на Играх стала батутистка Виолетта Бордиловская, она завоевала серебряную награду.