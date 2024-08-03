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Президент поздравил Литвиновича с золотой медалью на Олимпиаде

Белорусский лидер отметил большой личный вклад спортсмена в эту победу, а также поблагодарил за подготовку его тренеров.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотой медалью на Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба главы государства.

«Дорогой Иван! Ты — наша гордость! Благодарю за олимпийское золото. Миллионы белорусов сегодня восхищаются твоей волей к победе, целеустремленностью и силой характера», — сказано в поздравлении.

Белорусский лидер подчеркнул, что победить на Олимпиаде — значительное достижение, а защита титула олимпийского чемпиона является спортивным подвигом.

Лукашенко также адресовал слова поздравлений тренерам Литвиновича.

«От всей души поздравляю тренеров и специалистов, вложивших в эту победу свои талант и мастерство. Белорусская школа прыжков на батуте в очередной раз продемонстрировала высочайший класс и подтвердила заслуженное лидерство на мировой арене», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал спортсмену здоровья, счастья и новых успехов на благо родной Беларуси.

Также с золотой медалью Ивана Литвиновича поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он отметил, что выдающийся успех Ивана — результат совместных усилий спортсмена и его личного тренера Ольги Власовой, а также поддержки всех специалистов национальной команды.

Первая золотая медаль в Париже

Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал золотым медалистом Олимпиады в пятницу. В финале прыжков на батуте атлет из Беларуси набрал 63,090 баллов.

Для Литвиновича это вторая золотая олимпийская медаль. Первое «золото» он завоевал в Токио.

Также в пятницу медалисткой в белорусской команде на Играх стала батутистка Виолетта Бордиловская, она завоевала серебряную награду.

Лукашенко Александр