Президент поздравил Литвиновича с золотой медалью на Олимпиаде

«От всей души поздравляю тренеров и специалистов, вложивших в эту победу свои талант и мастерство. Белорусская школа прыжков на батуте в очередной раз продемонстрировала высочайший класс и подтвердила заслуженное лидерство на мировой арене», — говорится в поздравлении.