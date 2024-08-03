Посольство Узбекистана в Израиле просит соотечественников соблюдать осторожность

Посольство Узбекистана в Израиле настоятельно рекомендует узбекистанцам, находящимся на территории страны, принять меры предосторожности. В частности, рекомендуется воздержаться от посещения отдельных районов Израиля. Кроме того, гражданам надлежит всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана, — в экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь.
Сограждан просят внимательно следить за актуальными новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства Узбекистана. Рекомендовано подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через мобильное приложение или веб-сайт.
Важной мерой безопасности будет также отказ от посещения публичных мест и массовых скоплений людей.
Диппредставительство сообщило телефоны, по которым можно обратиться за экстренной помощью или консультациями:
- 03−672−2466.
- 03−672−2371.
- 03−758−5075.
- 03−758−5076.
Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.
Напомним, что после гибели в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар возмездия по Израилю.