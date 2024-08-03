Посольство Узбекистана в Израиле просит соотечественников соблюдать осторожность

Посольство Узбекистана в Израиле настоятельно рекомендует узбекистанцам, находящимся на территории страны, принять меры предосторожности. В частности, рекомендуется воздержаться от посещения отдельных районов Израиля. Кроме того, гражданам надлежит всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана, — в экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь.