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Посольство Узбекистана в Израиле просит соотечественников соблюдать осторожность

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В связи с ситуацией в сфере безопасности Израиля посольство Узбекистана призывает сограждан избегать массовых скоплений людей и ограничить посещение публичных мест, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Посольство Узбекистана в Израиле настоятельно рекомендует узбекистанцам, находящимся на территории страны, принять меры предосторожности. В частности, рекомендуется воздержаться от посещения отдельных районов Израиля. Кроме того, гражданам надлежит всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана, — в экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь.

Сограждан просят внимательно следить за актуальными новостями и официальными сообщениями израильских властей и посольства Узбекистана. Рекомендовано подписаться на уведомления и предупреждения от Командования тыла Израиля (Home Front Command) через мобильное приложение или веб-сайт.

Важной мерой безопасности будет также отказ от посещения публичных мест и массовых скоплений людей.

Диппредставительство сообщило телефоны, по которым можно обратиться за экстренной помощью или консультациями:

  • 03−672−2466.
  • 03−672−2371.
  • 03−758−5075.
  • 03−758−5076.

Для экстренных и срочных сообщений: 054 485 1397.

Напомним, что после гибели в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар возмездия по Израилю.