Определен порядок партий в бюллетене на выборах в Закдуму Хабаровского края

03 августа 2024 года в результате жеребьевки определен порядок размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших общекраевые списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу для голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва.