Трентон
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определен порядок партий в бюллетене на выборах в Закдуму Хабаровского края

Определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене по единому округу на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал «Избирательная комиссия Хабаровского края» (18+).

Источник: Соцсети

03 августа 2024 года в результате жеребьевки определен порядок размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших общекраевые списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу для голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва.

Представители избирательных объединений путем случайной выборки конвертов определили следующий порядок размещения наименований партий в бюллетене: