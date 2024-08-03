Определен порядок партий в бюллетене на выборах в Закдуму Хабаровского края

03 августа 2024 года в результате жеребьевки определен порядок размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших общекраевые списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу для голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва.
Представители избирательных объединений путем случайной выборки конвертов определили следующий порядок размещения наименований партий в бюллетене:
- ЕДИНАЯ РОССИЯ — 1
- КПРФ — 2
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 3
- НОВЫЕ ЛЮДИ — 4
- КОММУНИСТЫ РОССИИ — 5
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 6
- ЛДПР — 7
- РОДИНА — 8