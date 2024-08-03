Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября

Экс-глава Белого дома добавил, что мероприятие состоится в штате Пенсильвания, а время и место будут определены позже. По словам Трампа, он потратил сотни миллионов долларов на борьбу с действующим главой государства Джо Байденом, который вышел из предвыборной гонки.