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Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен провести дебаты c вице-президентом страны Камалой Харрис 4 сентября. Об этом 3 августа он сообщил в социальных сетях.

Источник: AP 2023

«Я договорился с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября», — написал он в Truth Social.

Экс-глава Белого дома добавил, что мероприятие состоится в штате Пенсильвания, а время и место будут определены позже. По словам Трампа, он потратил сотни миллионов долларов на борьбу с действующим главой государства Джо Байденом, который вышел из предвыборной гонки.

Трамп также подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с Харрис.

2 августа, комментируя выход Байдена из борьбы, Трамп заявил, что его отстранили от выборов в результате переворота, который произошел внутри возглавляемой им Демократической партии. Он также добавил, что из Камалы Харрис пытаются сделать Маргарет Тэтчер.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.