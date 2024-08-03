Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября

«Я договорился с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября», — написал он в Truth Social.
Экс-глава Белого дома добавил, что мероприятие состоится в штате Пенсильвания, а время и место будут определены позже. По словам Трампа, он потратил сотни миллионов долларов на борьбу с действующим главой государства Джо Байденом, который вышел из предвыборной гонки.
Трамп также подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с Харрис.
2 августа, комментируя выход Байдена из борьбы, Трамп заявил, что его отстранили от выборов в результате переворота, который произошел внутри возглавляемой им Демократической партии. Он также добавил, что из Камалы Харрис пытаются сделать Маргарет Тэтчер.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.