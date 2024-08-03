На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении

«Чем ближе русские будут подходить <…>, тем сложнее будет сдержать их продвижение», — говорится в публикации.
Отмечается, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, оснащенная американской техникой, отвечает за оборону направления, однако российские военнослужащие разработали успешную стратегию борьбы. Так, они сбрасывают бомбы на тыл украинской армии, а разведчики на легких и быстрых мотоциклах анализируют обстановку на передовой. Они обнаруживают украинскую технику, после чего российские противотанковые ракеты точно поражают технику ВСУ.
Украинские командиры обеспокоены, так как ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу, заключает Forbes.
В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.