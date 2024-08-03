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На Западе раскрыли, что ВС России устроили ВСУ на ключевом направлении

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия стремительно продвигается к стратегически важному для ВСУ Красноармейску, пишет Forbes.

Источник: © РИА Новости

«Чем ближе русские будут подходить <…>, тем сложнее будет сдержать их продвижение», — говорится в публикации.

Отмечается, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, оснащенная американской техникой, отвечает за оборону направления, однако российские военнослужащие разработали успешную стратегию борьбы. Так, они сбрасывают бомбы на тыл украинской армии, а разведчики на легких и быстрых мотоциклах анализируют обстановку на передовой. Они обнаруживают украинскую технику, после чего российские противотанковые ракеты точно поражают технику ВСУ.

Украинские командиры обеспокоены, так как ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу, заключает Forbes.

В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.