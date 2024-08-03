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В Тулуне простились с участником СВО Антоном Сапрыкиным

Мужчину посмертно представили к ордену Мужества.

Источник: Комсомольская правда

В Тулуне простились с погибшим участником специальной военной операции Антоном Сапрыкиным. Мужчину похоронили в деревне Хараманут. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Тулуна.

На малой Родине сибиряка рассказали, что военный погиб 27 мая 2024 года при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и отвагу указом президента России его посмертно представили к ордену Мужества.

Мужчина был стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Напомним, на месте камня памяти участников специальной военной операции в Тайшете Иркутской области планируют установить мемориал в честь погибших героев. Объект будет располагаться в городском парке.