В Тулуне простились с участником СВО Антоном Сапрыкиным

В Тулуне простились с погибшим участником специальной военной операции Антоном Сапрыкиным. Мужчину похоронили в деревне Хараманут. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Тулуна.
На малой Родине сибиряка рассказали, что военный погиб 27 мая 2024 года при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и отвагу указом президента России его посмертно представили к ордену Мужества.
Мужчина был стрелком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона.
Напомним, на месте камня памяти участников специальной военной операции в Тайшете Иркутской области планируют установить мемориал в честь погибших героев. Объект будет располагаться в городском парке.