Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил специалистов железнодорожной отрасли

— Свой профессиональный праздник работники Северо-Кавказской железной дороги отмечают в год 160-летия железнодорожного сообщения на Дону. Грушевско-Донская железная дорога, по которой еще в XIX веке начались перевозки грузов из Донецкого угольного бассейна к реке Дон, стала одной из первых в России. Заметную роль в современной донской экономике сегодня играет Северо-Кавказская железная дорога. По территории Донского края проходит почти 1,8 тысячи км железнодорожных путей. Ежегодно по ним перевозится более 45 млн тонн грузов и свыше 15,7 млн пассажиров. Это около трети от объемов железнодорожных перевозок в ЮФО, и в последние годы пассажиропоток заметно вырос, — говорится в сообщении.