«Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.
Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта.
В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.