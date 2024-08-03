В статье отмечается, что развитие конфликта складывается в пользу президента России Владимира Путина. К тому времени, как в январе 2025 года в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.



Накануне опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) показал, что почти 60% украинцев считают, что Украина должна перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта.



В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.



Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.