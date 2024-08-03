Чиновник привлечен к административной ответственности

— Установлено, что 5 гражданам, обратившимся с заявлениями в орган местного самоуправления, ответы в установленный законом срок не направлены. Прокуратурой внесено представление. После его рассмотрения нарушения устранены, ответы направлены. Кроме того, по постановлению прокурора заместитель главы администрации района привлечен судом к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Наложен административный штраф, — говорится в сообщении.